Beşiktaş yöneticileri kahvaltıda buluştu

Beşiktaş Kulübünün yöneticileri ile amatör branşlara destek veren dernek ve iş insanları kahvaltıda bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulübün, Nişantaşı'ndaki bir restoranda gerçekleştirdiği organizasyona yöneticiler Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Bilgihan Cenk Sürmen, Barış Dillioğlu ve Seyit Ateş'in yanı sıra dernek başkanları ile Beşiktaşlı insanları katıldı.
Organizasyonda bir konuşma yapan Emre Kocadağ, "Beşiktaş'ın bugünkü borcunun birçoğu amatör branşlara harcanan paralardır. Branşların kendi kendini idare etmesinden yola çıkarak bu adımı attık. Geçen seneki sponsorlara, destek olanlara teşekkür ediyorum. Branşlar bu sponsorluklarla kendini idare eder hale geldi. Bu mali başarı sporcularımıza da yansıdı ve ciddi başarılar elde ettiler. Burada atılan her adım Türkiye'de ve dünyada ses getiriyor. Markanızı Beşiktaş'a destek olarak tanıtınız." diye konuştu.
"DAHA PROFESYONEL YAPACAĞIZ"
Finans işlerinden sorumlu yönetici Murat Kılıç ise "Beşiktaşlı iş insanlarına başkanımız, amatör branşlara sponsorluk için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya karşılık verenlere teşekkür ediyoruz. Geçen sene yeni geldiğimiz dönemdi, biraz acemiliğimiz vardı. Bu sene bu işleri daha profesyonel yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a gönül veren iş insanlarının hem yöneticilik anlamında bunu uzun vadede yıllar sonra bile konuşulabilecek bir sistem kurmak istiyoruz. Beşiktaş'a faydalı olmak için burada olmamız gerekiyor. Elimizi biraz daha taşın altına sokmamız gerekiyor. Bu sistemi geleceğe taşıyarak Beşiktaş'a destek olmamız lazım. Bizim kuruluşumuz da amatör şubeyle başladı. Amatör şubeleri kapatmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Amatör şubelerden sorumlu yönetici Seyit Ateş de futboldan elde edilen gelirin amatör branşlara aktarılmadığını vurgulayarak, "Bu arkadaşlarımız isimsiz kahramanlardır. Basında adı geçmeyen, ilgi gösterilmeyen branşlara destek olmak her babayiğidin harcı değildir." dedi.
Siyah-beyazlı kulübün, Nişantaşı'ndaki bir restoranda gerçekleştirdiği organizasyona yöneticiler Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Bilgihan Cenk Sürmen, Barış Dillioğlu ve Seyit Ateş'in yanı sıra dernek başkanları ile Beşiktaşlı insanları katıldı.
Organizasyonda bir konuşma yapan Emre Kocadağ, "Beşiktaş'ın bugünkü borcunun birçoğu amatör branşlara harcanan paralardır. Branşların kendi kendini idare etmesinden yola çıkarak bu adımı attık. Geçen seneki sponsorlara, destek olanlara teşekkür ediyorum. Branşlar bu sponsorluklarla kendini idare eder hale geldi. Bu mali başarı sporcularımıza da yansıdı ve ciddi başarılar elde ettiler. Burada atılan her adım Türkiye'de ve dünyada ses getiriyor. Markanızı Beşiktaş'a destek olarak tanıtınız." diye konuştu.
"DAHA PROFESYONEL YAPACAĞIZ"
Finans işlerinden sorumlu yönetici Murat Kılıç ise "Beşiktaşlı iş insanlarına başkanımız, amatör branşlara sponsorluk için çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıya karşılık verenlere teşekkür ediyoruz. Geçen sene yeni geldiğimiz dönemdi, biraz acemiliğimiz vardı. Bu sene bu işleri daha profesyonel yapmak istiyoruz. Beşiktaş'a gönül veren iş insanlarının hem yöneticilik anlamında bunu uzun vadede yıllar sonra bile konuşulabilecek bir sistem kurmak istiyoruz. Beşiktaş'a faydalı olmak için burada olmamız gerekiyor. Elimizi biraz daha taşın altına sokmamız gerekiyor. Bu sistemi geleceğe taşıyarak Beşiktaş'a destek olmamız lazım. Bizim kuruluşumuz da amatör şubeyle başladı. Amatör şubeleri kapatmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
Amatör şubelerden sorumlu yönetici Seyit Ateş de futboldan elde edilen gelirin amatör branşlara aktarılmadığını vurgulayarak, "Bu arkadaşlarımız isimsiz kahramanlardır. Basında adı geçmeyen, ilgi gösterilmeyen branşlara destek olmak her babayiğidin harcı değildir." dedi.