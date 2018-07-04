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Beşiktaş, YO-YO testinden geçti

2018-2019 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaşlı futbolcular, Slovakya'ya sürdürdüğü çalışmalarında YO-YO testinden geçti.

Kaynak: AA
Beşiktaş, YO-YO testinden geçti
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04 Temmuz 2018 14:41
Beşiktaş, Slovakya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah konakladığı otelin sahasında yaptığı test antrenmanı ile devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. Antrenman sahasında YO-YO testi çalışması yapıldı. Futbolcular iki grup halinde ısınma çalışmaları sonrası sahada hazırlanan parkurda zamana karşı yapılan dayanıklılık YO-YO testinden geçti. Antrenman streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın TSİ 12.00 ve 19.30'da basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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