Beşiktaş yine kötü başladı; İşte 5 yılın detayları

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, Galatasaray deplasmanındaki derbide aldığı 2-1'lik mağlubiyetle yarıştan kopma noktasına geldi.
9 haftada 3. mağlubiyetini yaşayan, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puanda kalan siyah-beyazlılarda kötü sezon başlangıçları adeta klasikleşti.
2019-20 sezonun ilk 9 maçında 12 puanda kalan Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar 18. haftanın ardından ayrılmıştı.
TEK ŞAMPİYONLUK GELDİ
Görevi devralan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2020-21 sezonun ilk 9 haftasında 16 puanlık bir başlangıç yapmış ancak devamında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.
Beşiktaş 2021-22'de 9 haftada 17 puan toplarken Yalçın 15. haftada istifa kararı aldı. Geçen sezon da Valerien İsmael 9 maçta 18 puan topladı ancak 11. haftada görevine son verildi.
Bu sezon ise 7. haftada Şenol Güneş'in istifasıyla sarsılan Beşiktaş 16 puanla zirveden erken koptu.
Beşiktaş'ın son 5 sezondaki ilk 9 haftalık performansı:
SEZON | TEKNİK ADAM | PUAN
2019-20 | Abdullah Avcı | 12
2020-21 | Sergen Yalçın | 16
2021-22 | Sergen Yalçın | 17
2022-23 |Valerien Ismael | 18
2023-24 |Ş.Güneş-B.Yılmaz | 16
9 haftada 3. mağlubiyetini yaşayan, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puanda kalan siyah-beyazlılarda kötü sezon başlangıçları adeta klasikleşti.
2019-20 sezonun ilk 9 maçında 12 puanda kalan Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollar 18. haftanın ardından ayrılmıştı.
TEK ŞAMPİYONLUK GELDİ
Görevi devralan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı 2020-21 sezonun ilk 9 haftasında 16 puanlık bir başlangıç yapmış ancak devamında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.
Beşiktaş 2021-22'de 9 haftada 17 puan toplarken Yalçın 15. haftada istifa kararı aldı. Geçen sezon da Valerien İsmael 9 maçta 18 puan topladı ancak 11. haftada görevine son verildi.
Bu sezon ise 7. haftada Şenol Güneş'in istifasıyla sarsılan Beşiktaş 16 puanla zirveden erken koptu.
Beşiktaş'ın son 5 sezondaki ilk 9 haftalık performansı:
SEZON | TEKNİK ADAM | PUAN
2019-20 | Abdullah Avcı | 12
2020-21 | Sergen Yalçın | 16
2021-22 | Sergen Yalçın | 17
2022-23 |Valerien Ismael | 18
2023-24 |Ş.Güneş-B.Yılmaz | 16