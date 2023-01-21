Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir stoper gündeme geldi.



Şenol Güneş yönetiminde son 3 maçını kazanan Beşiktaş ta gündem transfer. Aboubakar transferini bitiren Siyah- Beyazlılarda rota orta saha ve stoper transferi. Bu kapsamda görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Siyah-Beyazlı takım bu transfer için görüşmelerini sürdürüyor.



SÜRPRİZ STOPER GÜNDEMDE!



Javi Montero'nun Hamburg'a transferi sonrasında savunma hattında kontenjan açılmasının ardından yönetim, yeni stoper almak için çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın gündemine MLS ekiplerinden Philadelphia Union forması giyen Jakob Glesnes geldi. 28 yaşındaki Norveçli stoperin kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. ABD ekibinin oyuncu için 4 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var.



AVRUPA'DAN TALİPLERİ DE VAR!



Beşiktaş'ın gündemine gelen 1.88 boyundaki stoperin Avrupa'dan da isteyen kulüpler var. Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan Norveçli kararını önümüzdeki günlerde verecek.



YILIN EN İYİSİ SEÇİLMİŞTİ



Philadelphia Union stoperi Jakob Glesnes'i 2022 MLS'te Yılın Savunma Oyuncusu seçilmişti. Glesnes, 2022'de arka arkaya 34 maçın tamamında forma giymeyi başarmıştı. Ayrıca Glesnes geçen sezon 3 asitle MLS kariyerinde en yüksek asist sayısına ulaştı. Norveçli savunmacı ayrıca 2022 ALL-Stars takımına seçilmişti.





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