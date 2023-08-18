Beşiktaş yıldızlarıyla fark yarattı

Beşiktaş, Konferans Ligi macerasına 2. turda başladı. Beşiktaş, 2. turda Tirana ile kozlarını paylaşırken, ilk maçı 3-1, rövanşı ise 2-0 alarak, toplamda 5-1'lik skorla adını 3. tura yazdırdı.
Bu doğrultuda Kara Kartal'ın turu geçmesine ise kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak ilk yarıda ortaya konan oyun, işleri değiştirdi.
FIRSAT YOKTU
İlk devrede Muleka'nın 25. dakikadaki pozisyonu dışında ciddi bir fırsat bulamayan Beşiktaş, 36'da Emin Makhmudov'un golü ile geriye düştü. 45'te ise Yuri Matias'ın kaçırdığı pozisyonda yürekler ağza geldi.
Teknik direktör Şenol Güneş, hiç beklemeden ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü.
KRİTİK BİR ZAFER
Önce 57. dakikada Vincent Aboubakar, harika bir gole imza atarak, bir sürprizin yaşanmasına izin vermedi. 14 dakika sonra ise Jackson Muleka, Kara Kartal'ı öne geçirdi.
1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazanmayı başaran Beşiktaş ülke puanı için de çok kritik bir zaferin altına imza atıp, adını Play-Off turuna yazdırdı.
Bu doğrultuda Kara Kartal'ın turu geçmesine ise kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak ilk yarıda ortaya konan oyun, işleri değiştirdi.
FIRSAT YOKTU
İlk devrede Muleka'nın 25. dakikadaki pozisyonu dışında ciddi bir fırsat bulamayan Beşiktaş, 36'da Emin Makhmudov'un golü ile geriye düştü. 45'te ise Yuri Matias'ın kaçırdığı pozisyonda yürekler ağza geldi.
Teknik direktör Şenol Güneş, hiç beklemeden ikinci yarıda as oyuncularını sahaya sürdü.
KRİTİK BİR ZAFER
Önce 57. dakikada Vincent Aboubakar, harika bir gole imza atarak, bir sürprizin yaşanmasına izin vermedi. 14 dakika sonra ise Jackson Muleka, Kara Kartal'ı öne geçirdi.
1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazanmayı başaran Beşiktaş ülke puanı için de çok kritik bir zaferin altına imza atıp, adını Play-Off turuna yazdırdı.