Beşiktaş yıldız ismi geri istiyor

Yeni sezonda hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon hedefleyecek olan Beşiktaş, bu doğrultuda alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sol bek hattında Artur Masuaku'nun çıkışından memnun olan idareciler, bu oyuncunun yedeği Umut Meraş konusunda ise aynı düşüncede değil.
Umut'la yollarını ayırmaya olumlu bakan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim ise Rıdvan Yılmaz oldu. Beşiktaş'tan Rangers'a geçen sezonun başında transfer olan Rıdvan, buna karşın fazla şans bulamamıştı.
4 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI
22 yaşındaki oyuncu ve menajeri, daha önce Avrupa'da kalmak istediğini vurgulasa da Beşiktaş, durumu yakından takip ediyor. Beşiktaş Yönetimi, 4 milyon Euro'ya sattıkları oyuncuyu uygun şartlar oluşması halinde kiralamak için harekete geçecek. Beşiktaş, farklı alternatifler için de arayışlara devam ediyor.
Umut'la yollarını ayırmaya olumlu bakan Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim ise Rıdvan Yılmaz oldu. Beşiktaş'tan Rangers'a geçen sezonun başında transfer olan Rıdvan, buna karşın fazla şans bulamamıştı.
4 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI
22 yaşındaki oyuncu ve menajeri, daha önce Avrupa'da kalmak istediğini vurgulasa da Beşiktaş, durumu yakından takip ediyor. Beşiktaş Yönetimi, 4 milyon Euro'ya sattıkları oyuncuyu uygun şartlar oluşması halinde kiralamak için harekete geçecek. Beşiktaş, farklı alternatifler için de arayışlara devam ediyor.