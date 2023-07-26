Beşiktaş yıldız avında

Beşiktaş'ta, Tottenham'dan ayrılan Brezilyalı Lucas Moura ve Liverpool'la sözleşmesini uzatmayan Alex Oxlade-Chamberlain gündemde.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş yıldız avında
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26 Temmuz 2023 08:46
Ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferlerine karşılık kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş transferde gaza bastı.

Beşiktaş bu doğrultuda gözünü bonservisi elinde olan yıldızlara çevirdi.

İLK HEDEFLER İNGİLTERE'DEN

Listenin ilk sırasında Lucas Moura ve Alex Oxlade-Chamberlain var. Lucas Moura Tottenham'la sözleşmesini yenilemedi. MLS'ten gelen teklifleri reddeden 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun menajeri sosyal medyadan Beşiktaş'ı takibe aldı.

Beşiktaş öte yandan Liverpool'dan ayrılan Alex Oxlade-Chamberlain içinde harekete geçti. Beşiktaş orta sahasını 29 yaşındaki İngiliz yıldızla güçlendirmek istiyor.

TALİPLERİ VAR

İki oyuncuyla da görüşmeler devam ediyor. Her iki oyuncuya da MLS'ten talipler var. Alex Oxlade-Chamberlain'e, Beşiktaş'ın yanı sıra; Aston Villa, Brighton ve Brentford'dan da teklifler var.

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