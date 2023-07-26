Beşiktaş yıldız avına geçti!

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, önemli bir yıldızı kadrosuna katarak taraftalarını sevindirmek istiyor. Buna göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız Lucas Moura'yı gündemine aldı.

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Beşiktaş yıldız avına geçti!
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26 Temmuz 2023 10:34
Son güncelleme 26 Temmuz 2023 10:35
Transferde gaza basarak arka arkaya isimleri açıklayan Beşiktaş, bu kez büyük oynuyor. 

Siyah-beyazlılar, Tottenham Hotspur ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Lucas Moura'yı radarına aldı. 

Geçtiğimiz hafta 30 yaşındaki futbolcunun menajerinin İstanbul'a geldiği ve bazı kulüplerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Brezilyalı oyuncunun temsilcisi aynı zamanda sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

MLS'DEN TEKLİF ALDI!

Beşiktaş'ın pazarlıklarını sürdürdüğü Lucas Moura için Amerika'dan da teklif yapıldı. Bazı MLS ekiplerinin sözleşme teklif ettiği tecrübeli yıldız, gelen teklifleri düşündüğü ve henüz karar vermediği kaydedildi. 

2018 yılında PSG'den 28 milyon euro'ya Tottenham Hotspur'un yolunu tutan Moura, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 23 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti.
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