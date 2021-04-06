Cenk Tosun 🇹🇷



🖐️En iyi kaleci: Manuel Neuer

🪨En çok zorlandığın: Van Dijk

❤️En iyi anlaştığın: Çağlar Söyüncü

👊En sert futbolcu: Lugano

👑En iyi golcü: Lewa, Agüero

🎬En sevdiğin film: Yeşil Yol

🎞️En sevdiğin dizi: Stranger Things pic.twitter.com/whvoj2CVmF



— Sporx (@sporx) March 30, 2021

Beşiktaş'ta golcü krizi yaşanıyor. Vincent Aboubakar'ın salı günü oynanacak Alanyaspor ve hafta sonundaki BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek olması nedeniyle gözler Cenk Tosun'a çevrildi.Milli takım kampında hastalanan Cenk'in bugün yapılacak kontrollerinin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Larin'den Kasımpaşa maçında verim alamayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Cenk'ten gelecek habere göre hareket edecek.Bu sezon Kara Kartal'da harika bir performans sergileyen Cyle Larin'in ileri uçta forma giydiği maçlarda sadece 2 golü var. Kanadalı yıldız, kanatlarda forma giydiği maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Sergen Yalçın da Larin'e yeniden sol kanatta görev vermek için Cenk'in oynamasını bekliyor.