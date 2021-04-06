Beşiktaş: Yetiş Tosun Paşa

Beşiktaş, Cenk Tosun'un salı günü oynanacak Alanyaspor maçında kadroda olmasını planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş: Yetiş Tosun Paşa
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06 Nisan 2021 12:25
Beşiktaş'ta golcü krizi yaşanıyor. Vincent Aboubakar'ın salı günü oynanacak Alanyaspor ve hafta sonundaki BB Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek olması nedeniyle gözler Cenk Tosun'a çevrildi.

Milli takım kampında hastalanan Cenk'in bugün yapılacak kontrollerinin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Larin'den Kasımpaşa maçında verim alamayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, Cenk'ten gelecek habere göre hareket edecek.

Bu sezon Kara Kartal'da harika bir performans sergileyen Cyle Larin'in ileri uçta forma giydiği maçlarda sadece 2 golü var. Kanadalı yıldız, kanatlarda forma giydiği maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Sergen Yalçın da Larin'e yeniden sol kanatta görev vermek için Cenk'in oynamasını bekliyor.



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