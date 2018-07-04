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Beşiktaş, Yerry Mina'yı elinden kaçırdı!

Fenerbahçe'nin Barcelona'dan kiralamak istediği Yerry Mina'yı Beşiktaş'ın 2016 yılında elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Yerry Mina'yı elinden kaçırdı!
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04 Temmuz 2018 17:59
SPORX ÖZEL - Bonservisi Barcelona'da olan ve Kolombiya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Dünya Kupası'na damga vuran Yerry Mina'yı Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki ismin transferi için beklerken, Beşiktaş'ın Kolombiyalı futbolcuyu elinden kaçırdığı ortaya çıktı.

2016 yılında Kolombiya takımı Santa Fe'de oynayan Yerry Mina, menajer Deniz Türker tarafından Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlıların scoutları, bu gelişme üzerine genç oyuncuyu takibe aldılar ve maçlarını izlediler.

Beşiktaş'a 2,5 milyon euroya transferi gündemde olan Yerry Mina için siyah-beyazlı takımın scoutları, Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları'na olumsuz rapor verdiler.

Raporların ardından Beşiktaş'ın transfer etmeyi düşünmediği Mina, önce 3 milyon euro karşılığında Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'a ardından da 2018 yılının Ocak ayında 11,8 milyon euroya Barcelona'ya transfer oldu.

Barcelona'da ilk altı ayında kadroya girmekte zorluk yaşayan Yerry Mina, Kolombiya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Genç oyuncu için dünya basınında 'Geleceğin en iyi defans oyuncularından biri olacak' yorumları yapılmaya başlandı.



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