Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp personelinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Siyah- Beyazlılar'ın pazartesi ve salı günkü idmanları iptal edilmişti. Yönetim, yeni planlamasını belirledi.Siyah-Beyazlılar, çarşamba günü Nevzat Demir Tesisleri'nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele koronavirüs testi yapacak. Sonuca göre antrenman programı tekrar planlanacak.