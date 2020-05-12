Beşiktaş yeniden teste girecek

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele koronavirüs testi yapacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş yeniden teste girecek
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12 Mayıs 2020 07:59
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp personelinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından Siyah- Beyazlılar'ın pazartesi ve salı günkü idmanları iptal edilmişti. Yönetim, yeni planlamasını belirledi.

Siyah-Beyazlılar, çarşamba günü Nevzat Demir Tesisleri'nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele koronavirüs testi yapacak. Sonuca göre antrenman programı tekrar planlanacak.

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