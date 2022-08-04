KASIMPAŞA'YA NEDEN TRANSFER OLMADI?

BEŞİKTAŞ TEMASLARI SIKLAŞTIRACAK

Beşiktaş ile ilgili transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlıların, NK Osijek forması giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Danijel Loncar'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.Hırvat basını, daha önce Kasımpaşa'nın Loncar için yaptığı 1.5 milyon euro teklifi Osijek'in kabul etmediğini yazdı. Kasımpaşa futbolcuyu satın alma maddesi de ekletmek istiyordu.Kariyerine Osijek'in altyapısında başlayan 1.87'lik tecrübeli stoper, farklı takımlarda kiralık oynamasına rağmen Hırvatistan dışına çıkmadı. Kulübü ile son olarak Şubat 2022'de tekrar sözleşme uzatan Loncar'ın kontratı 2026'da bitiyor. Futbolcunun piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüyle temasları sıklaştıracağı ifade ediliyor.