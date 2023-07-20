Beşiktaş yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirecek!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için, 21 Temmuz'da kadro listesini verecek. Siyah-beyazlılar resmi imza aşamasına getirdiği 3 transferi listeye yetiştirmeye çalışıyor.

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Beşiktaş yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirecek!
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20 Temmuz 2023 10:53
Beşiktaş transferde hızını arttırdı. Siyah-beyazlılar yeni transferlerini UEFA listesine yetiştirmeye çalıştırıyor.

Beşiktaş; Lyanco, Amartey ve Jean Onana'yla anlaşması sonrasında 3 ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu için kadroları vermek için son tarih ise 21 Temmuz Cuma günü ve Beşiktaş'ın bu transferleri listeye yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.

Konferans Ligi'nin gelecek turlarında takımlar kadroda değişiklik yapma hakkına sahip olacak.
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