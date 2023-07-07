Beşiktaş yeni transferleri için tören düzenleyecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni transferleri için 8 Temmuz Cumartesi günü imza töreni yapacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Stadyumu'ndaki törene yeni transferler Egehan Arna, Yiğit Aslan, Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz katılacak.
Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Genel Menajer Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de törende yer alacak
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Stadyumu'ndaki törene yeni transferler Egehan Arna, Yiğit Aslan, Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz katılacak.
Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Genel Menajer Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de törende yer alacak