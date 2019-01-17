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Beşiktaş yeni transferi Muhayer'i kontrolden geçirdi

Beşiktaş, yeni transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı kontrolden geçirdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş yeni transferi Muhayer'i kontrolden geçirdi
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17 Ocak 2019 11:30
Beşiktaş, yeni transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı sağlık kontrollerinden geçirdi.

Beşiktaş 19 yaşındaki gurbetçi futbolcuya 8 bin Euro maaş, Alman kulübüne 210 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi. 1,75 boyunda her iki ayağına da hakim olan Muhayer Oktay, orta saha merkez, on numara ve santrafor mevkisinde forma giyebiliyor..

Muhayer, TFF'nin dergisi TamSaha'ya geçen yılın Şubat ayında verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir gün iyi bir futbolcu olacağım dedim ve vazgeçmedim. Bir insan hangi işi yapıyorsa o işe kendini adamalı."



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