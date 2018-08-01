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Beşiktaş, 'yeni Talisca'yı buldu!

Beşiktaş'ın, Sevilla'nın 28 yaşındaki 10 numarası Ganso için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Brezilyalı sol ayaklı oyuncu kanatlarda da oynayabiliyor.

Kaynak: Star
Beşiktaş, 'yeni Talisca'yı buldu!
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01 Ağustos 2018 10:10
Beşiktaş aradığı 10 numarayı bu kez İspanya'da buldu. İspanya basınında çıkan haberlere göre, Siyah-Beyazlılar'ın Sevilla'nın 10 numarası Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) için girişimde bulunduğu öğrenildi.

Kartal'da geçtiğimiz sezonlarda da Ganso gündeme gelmiş ancak anlaşma olmamıştı. Sevilla ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğu ve bu kulüpten cevap beklediği belirtildi.

SEVİLLA'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Sevilla'da fazla süre alamadığı için ayrılmak isteyen ve Avrupa'da bir takıma gitmek isteyen Ganso'nun Beşiktaş'tan gelen teklife sıcak baktığı İspanyol medyasında yer aldı.

Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar da Sevilla'ya transfer olmadan önce Ganso için övgü dolucu sözler etmiş ve "Çok teknik. Gittiği takımlara uyum sağlarsa çok gol atar ve attırır" demişti. 28 yaşındaki Sambacı geçen sezon Sevilla formasıyla 11 maçta 734 dakika süre alıp 4 gol attı, 3 de asist yaptı.



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