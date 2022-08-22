Beşiktaş, yeni stoperini İstanbul'a getiriyor!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı oyuncuyu buldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Djurgardens'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
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Habere göre, bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euroyu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin eurodan 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getireceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıkan 23 yaşındaki Isak Hien, bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Djurgardens'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.
MALİYETİ
Habere göre, bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euroyu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin eurodan 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getireceği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıkan 23 yaşındaki Isak Hien, bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı.
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