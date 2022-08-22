Beşiktaş, yeni stoperini İstanbul'a getiriyor!

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Djurgardens'da forma giyen genç stoper Isak Hien'in transferini noktaladığı öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş, yeni stoperini İstanbul'a getiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2022 20:29
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı oyuncuyu buldu.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş, Djurgardens'da forma giyen 23 yaşındaki İsveçli stoper Isak Hien'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı.

MALİYETİ

Habere göre, bu transfer için İsveç ekibine 3.1 milyon euroyu 4 taksit halinde ödeyecek olan Beşiktaş'ın, oyuncu ile yıllık 900 bin eurodan 4 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 23 yaşındaki oyuncuyu 24 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a getireceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Djurgardens ile 27 maça çıkan 23 yaşındaki Isak Hien, bu maçlarda 3 gol kaydetmeyi başardı.


SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ