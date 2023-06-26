Beşiktaş yeni stoperini Fransa'da buldu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken savunma takviyesi için yeni bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Strasbourg'la sözleşmesi sona eren Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Habere göre, siyah beyazlı takım Ganalı stoper ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki tecrübeli isimle ayrıca Lille'in de ilgilendiği ifade edildi.
SADECE DJIKU DEĞİL
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında Leicester ile sözleşmesi biten Daniel Amartey ve Braga forması giyen Tormena da yer alıyor.
Siyah beyazlı ekibin kısa süre içinde stoper transferini noktalamayı hedeflediği aktarıldı.
Strasbourg ile 127 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş, Strasbourg'la sözleşmesi sona eren Alexander Djiku'yu kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Habere göre, siyah beyazlı takım Ganalı stoper ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki tecrübeli isimle ayrıca Lille'in de ilgilendiği ifade edildi.
SADECE DJIKU DEĞİL
Beşiktaş'ın stoper adayları arasında Leicester ile sözleşmesi biten Daniel Amartey ve Braga forması giyen Tormena da yer alıyor.
Siyah beyazlı ekibin kısa süre içinde stoper transferini noktalamayı hedeflediği aktarıldı.
Strasbourg ile 127 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.