Beşiktaş yeni sezonu 1 Temmuz'da açıyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yeni sezonu 1 Temmuz'da açıyor
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20 Haziran 2023 10:13
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz'da başlıyor.

Siyah-beyazlı takım, 9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak.

Yurt dışı kampı 9-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Burada 3-4 tane hazırlık maçı oynanacak.

Yurt dışı kampının ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos'ta oynanacak. 

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