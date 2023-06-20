Beşiktaş yeni sezonu 1 Temmuz'da açıyor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları 1 Temmuz'da başlıyor.
Siyah-beyazlı takım, 9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak.
Yurt dışı kampı 9-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Burada 3-4 tane hazırlık maçı oynanacak.
Yurt dışı kampının ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos'ta oynanacak.
Siyah-beyazlı takım, 9 Temmuz'a kadar İstanbul'da çalışacak.
Yurt dışı kampı 9-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Burada 3-4 tane hazırlık maçı oynanacak.
Yurt dışı kampının ardından çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçına 27 Temmuz'da çıkacak. Rövanş karşılaşması ise 3 Ağustos'ta oynanacak.