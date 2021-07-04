Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2021 15:17
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını 5 Temmuz Pazartesi günü yapacak.

Slovakya'da planlanan ilk etap kampını pandemi ve karantina uygulamaları nedeniyle iptal eden Beşiktaş, hazırlıklarını bir süre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Çalışmalarını 15 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek siyah-beyazlılar, daha sonra ikinci etap kampı için yurt dışına gidecek.

Pazartesi akşamı 18.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak. İdman öncesi bir futbolcu ise medyanın sorularını cevaplayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.