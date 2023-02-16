Beşiktaş, yeni Quaresma'sını buldu

Tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'da forma giyen Mateus Quaresma'yı gündemine aldı.



26 yaşındaki Brezilyalı sol bek için girişimlerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, oyuncuyla anlaşmaya çok yakın. Sol kanadını da güçlendirmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için Portekiz ekibine 1 milyon euro teklif etti. Arouca'nın bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.



3.5 YIL İÇİN 1 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ



Quaresma'ya ise 3.5 yıl için 1 milyon euro maaş teklif eden Siyah-Beyazlılar, transfer sezonu bitmeden kadrosuna yeni bir isim daha katmayı planlıyor. Bu sezon 28 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Toplamda ise 87 karşılaşmada oynayan Sambacı'nın 1 gol ve 4 asisti bulunuyor. Quaresma, Arouca dışında Cascavel, Lajeadense America RJ ve Lodrina gibi takımların formasını giydi. 2020 yılında Brezilya ekibi Lajeadense'den 80 bin Euro karşılığında Arouca'ya transfer oldu.









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