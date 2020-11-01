Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktal, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.



Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Ligdeki 5 maçında 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti.



Yeni Malatyaspor ise 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Atakan Üner, Ajdin Hasic, N'Koudou ve Gökhan Töre'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor.



Yeni Malatyaspor'da ismi açıklanmayan 2 oyuncu koronavirüs sebebiyle kadroda olmayacak. Eray ve Mustafa da cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Öte yandan takımın deneyimli oyuncusu Adem Büyü'ün durumu maç saatinde belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Ersin

Rosier

Wlinton

Vida

N'Sakala

Dorukhan

Mensah

Atiba

Ghezzal

Larin

Aboubakar



Yeni Malatyaspor

Herrera

Chebeke

Wallace

Semih

Hafez

Acquah

Cueva

Lukoki

Ahmed

Tetteh

Umut



Evinde henüz kazanamadı



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi.



Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu.



7. kez karşı karşıya



Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek.



İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.



İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.



Beşiktaş oynadığı tüm maçlarda gol yedi



Kara Kartal, geçen sezonki savunma hattını Domagoj Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı.



7 resmi ve bir hazırlık maçında toplamda kalesinde 15 gol gören Beşiktaş, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Teknik ekibin gol yeme sorununu çözmek için aralarında özel toplantılar yaptığı kaydedilirken, savunma oyuncuları ile de görüşülüp fikir alındığı bildirildi. 3-2 kazanılan Denizli maçında stoper ikilisini Vida-Welinton olarak kuran Sergen Yalçın'ın yarın da bu ikiliye görev verme ihtimali oldukça yüksek..



