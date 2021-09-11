Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada penaltı tartışması yaşandı.



5. dakikada Sol kanattan Haddadi'nin penaltı noktasında doğru kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolun ardından Valentin Rosier topu uzaklaştırırken, Malatyasporlu oyuncular elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı bekledi.



Pozisyonu TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Valentin Rosier'in pozisyonu net penaltı. Maç 0-0'ken Yeni Malatyaspor'un penaltısı verilmedi. Hakem Arda Kardeşler görmeyebilir orası kalabalıktı ancak VAR'ın çağırması lazımdı." dedi.



A Spor ekranlarında değerlendirme yapan Erman Toroğlu ise, "Rosier'in pozisyonu net penaltı ama penaltıyı verse de Beşiktaş gaza basıp maçı alırdı. Peki derbide olsa ne olacaktı?" Yok bu sene kural değişmiş, yok kitap değişmiş. Ulan sizin kitabınıza başlayayım ya" yorumunu yaptı.



