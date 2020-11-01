Beşiktaş Yeni Malatyaspor bedava izle, Beşiktaş Yeni Malatyaspor CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR CANLI, TIKLAYIN...

Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı şifresiz canlı izlenebiliyor. bein sports 1'de Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasındaki karşılaşma canlı olarak ekranlara geliyor. Ligde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta kayıp yaşamak istemiyor. Yeni Malatyaspor, Beşiktaş deplasmanında en azından 1 puan hedefliyor. Digitük aboneleri, üyelikleri kapsamında Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını canlı olarak takip edebiliyor. Sporx'ten de Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını canlı şifresiz olarak 90 dakika boyunca takip ederek, tüm gelişmelerden aında haberdar olabilirsiniz.Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Atakan Üner, Ajdin Hasic, N'Koudou ve Gökhan Töre'nin maç kadrosunda olması beklenmiyor. Yeni Malatyaspor'da ismi açıklanmayan 2 oyuncu koronavirüs sebebiyle kadroda olmayacak. Eray ve Mustafa da cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Öte yandan takımın deneyimli oyuncusu Adem Büyük'ün durumu maç saatinde belli olacak.Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, ligde 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 6 maçta Beşiktaş'ın 4, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi. İki takım geçen sezon oynadıkları maçlarda deplasmanda birbirlerine üstünlük kurmayı bildi. Yeni Malatyaspor, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-0 yenerken, siyah-beyazlı ekip de dış sahada rakibini 1-0 mağlup etti.Kara Kartal, geçen sezonki savunma hattını Domagoj Vida haricinde tamamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer yapmasına rağmen, oynadığı her maçta gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve bir hazırlık maçında toplamda kalesinde 15 gol gören Beşiktaş, maç başına gol yeme oranında 2'ye yaklaşarak savunma anlamında oldukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Teknik ekibin gol yeme sorununu çözmek için aralarında özel toplantılar yaptığı kaydedilirken, savunma oyuncuları ile de görüşülüp fikir alındığı bildirildi. 3-2 kazanılan Denizli maçında stoper ikilisini Vida-Welinton olarak kuran Sergen Yalçın'ın da bu ikiliye görev verme ihtimali oldukça yüksek.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor deplasmanının ardından bugün Yeni Malatyaspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı hoca geçtiğimiz sezon oynadıkları tempolu hücum futbolu ile önümüzdeki haftalarda istedikleri sonuçları alacaklarına inanıyor.Futbolcularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda tempo konusuna sık sık vurgu yapan Sergen Yalçın'ın, "Bundan sonra geçen sezonki tempolu futbolumuzu oynayacağız. Transfer dönemi biraz sıkıntılı geçti. Bu nedenle de sezon başında istediğimiz tempoyu bulamadık. Ancak artık kadro olarak eksiğimiz yok. Denizlispor maçında 70 dakika oynadığımız futbol bizim taktik felsefemiz" diye konuştuğu aktarıldı.Siyah-beyazlı teknik patron, oyuncularından antrenmanlarda sürekli yüksek tempoda çalışmalarını ve kendilerine iyi bakmalarını da istedi. Antrenman kaçırmamaları konusunda oyuncularını uyaran Sergen Yalçın'ın, "Herkes özel hayatına çok dikkat etsin ve kendisini yüksek tempolu maçlara iyi hazırlasın. İstediğimiz sonuçları almak ve iyi futbol oynamak için saha dışına da dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandığı belirtildi."MALATYA ÇIKIŞTA"Beşiktaş'ın hocası, Yeni Malatyaspor'un son dönemde çıkış içinde olduğunun da altını çizdi. Malatyaspor'un son 3 maçtan 7 puan çıkardığını hatırlatan deneyimli teknik adamın, "Kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Savunma ve hücumda en az hata ile oynamamız gerekiyor" dediği kaydedildi.