Beşiktaş yeni kralını Sırbistan'da buldu

Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lille takımına gitmesinin ardından forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, bu ismi Sırbistan'da buldu... TSC'de forma giyen ve attığı 16 golle hem ligde kral olan hem de takımının ilk 4 içine girip tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına gitmesinde büyük rol oynayan Nenad Lukic listenin ilk sırasına yerleşti.



27 yaşındaki oyuncunun takımında yıllık 120 bin Euro'ya oynaması, 300-400 bin Euro bandından bir teklife evet deme ihtimalinin yüksek olması yönetimin ilgisini çekmiş durumda. Ayrıca TSC'nin bugüne kadar hiçbir oyuncusundan bonservis bedeli kazanmaması da Beşiktaş için avantaj olarak görülüyor. Lukic için 500 bin Euro civarında bir ödemenin yeterli olabileceği öngörülüyor.



KİMDİR?



Sırbistan Ligi'nde bu sezon 30 maçta 16 gol, 8 asist yapan Lukic, Sırbistan dışında sadece bir kez Bulgaristan'da forma giydi. 10 numara ve santrafor oynayabiliyor. Milli formayı U20 seviyesinde giydi.



