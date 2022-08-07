Beşiktaş yeni kanadını buldu; Konrad de la Fuente

Teknik direktöryeni bir sisteme geçmesi sebebiyle sol kanat arayışlarını sürdürengündeme yeni bir isim geldi.Fransız basında çıkan habere göre; Beşiktaş, bonservisi1 ekiplerindenbulunanile ilgileniyor. Siyah-beyazlı ekibinoyuncu içinbelirtildi.Haberde, Konrad de la Fuente ile Beşiktaş'ın yanı sıra Yunan ekibida ilgilendiği ve Yunan ekibinin de bu transfer için girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. De la Fuente'nin ismi daha önce İspanyol ekibiile anılmış ancak ABD'li oyuncu bu transfere sıcak bakmamıştı.alt yaş takımlarında mücadele eden 21 yaşındaki Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezonkarşılığında Marsilya'ya transfer olmuş ve çıktığı 23 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.