CENK VE MULEKA İMDADINA YETİŞECEK

İKİ FUTBOLCUYU BİRLİKTE SAHAYA SÜRECEK

MULEKA VE CENK'İN PERFORMANSI

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hücum ikilisi belli oldu.Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Valerien Ismael'in imdadına Cenk Tosun ve Jackson Muleka yetişecek.Fransız çalıştırıcı, Muleka ve Cenk Tosun'u birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü bu hafta içindeki antrenmanlarda farklı formasyonlarda oyuncularını deneyecek.Jackson Muleka geride kalan haftalarda 4 gol atmıştı. Cenk Tosun ise Trabzonspor maçında beraberliği getiren golü kaydetmişti.