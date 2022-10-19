Beşiktaş yeni hücum ikilisini buldu!

Beşiktaş'ta Hatayspor maçında hücum hattında oynayacak isimler belli oldu. İşte Valerien Ismael'in hücum planı...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yeni hücum ikilisini buldu!
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19 Ekim 2022 09:06
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hücum ikilisi belli oldu.

CENK VE MULEKA İMDADINA YETİŞECEK

Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Valerien Ismael'in imdadına Cenk Tosun ve Jackson Muleka yetişecek.

İKİ FUTBOLCUYU BİRLİKTE SAHAYA SÜRECEK

Fransız çalıştırıcı, Muleka ve Cenk Tosun'u birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü bu hafta içindeki antrenmanlarda farklı formasyonlarda oyuncularını deneyecek.

MULEKA VE CENK'İN PERFORMANSI

Jackson Muleka geride kalan haftalarda 4 gol atmıştı. Cenk Tosun ise Trabzonspor maçında beraberliği getiren golü kaydetmişti.



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