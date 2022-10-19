Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde pazartesi günü Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hücum ikilisi belli oldu.
CENK VE MULEKA İMDADINA YETİŞECEK
Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Valerien Ismael'in imdadına Cenk Tosun ve Jackson Muleka yetişecek.
İKİ FUTBOLCUYU BİRLİKTE SAHAYA SÜRECEK
Fransız çalıştırıcı, Muleka ve Cenk Tosun'u birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü bu hafta içindeki antrenmanlarda farklı formasyonlarda oyuncularını deneyecek.
MULEKA VE CENK'İN PERFORMANSI
Jackson Muleka geride kalan haftalarda 4 gol atmıştı. Cenk Tosun ise Trabzonspor maçında beraberliği getiren golü kaydetmişti.
CENK VE MULEKA İMDADINA YETİŞECEK
Trabzonspor maçında sakatlanan Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal'ın yokluğunda Valerien Ismael'in imdadına Cenk Tosun ve Jackson Muleka yetişecek.
İKİ FUTBOLCUYU BİRLİKTE SAHAYA SÜRECEK
Fransız çalıştırıcı, Muleka ve Cenk Tosun'u birlikte sahaya sürmeyi düşünüyor. Beşiktaş Teknik Direktörü bu hafta içindeki antrenmanlarda farklı formasyonlarda oyuncularını deneyecek.
MULEKA VE CENK'İN PERFORMANSI
Jackson Muleka geride kalan haftalarda 4 gol atmıştı. Cenk Tosun ise Trabzonspor maçında beraberliği getiren golü kaydetmişti.
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