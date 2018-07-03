Beşiktaş'ın bütçesi...

*Wilfried Bony'in lakabı Baby 'Drogba'

Yeni sezon öncesinde forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda birçok futbolcu konusunda girişimlerde bulunmuştu. Son gelişmelerin ardından rotasını güncelleyen Kara Kartal'ın, İngiltere temsilcisi Swansea City'nin Fildişi Sahilli golcüsü Wilfried Bony'i 1 numaralı hedef olarak belirlediği kaydedildi.Swansea City'nin geçen sezon küme düşmesi sebebiyle kulübünden ayrılma kararı alan ve Beşiktaş'ın ilgisine menaceri aracılığıyla olumlu yanıt veren 29 yaşındaki futbolcunun, kulübünden ayrılmak için izin istediği bildirildi. Bu gelişme sonrasında Swansea City'le 1+1 yıllık kontratı bulunan Bony için harekete geçen Kara Kartal'ın, bonservis pazarlıklarına başladığı kaydedildi.Oyuncusunun ayrılmakta ısrarcı olması sebebiyle Bony'nin gidişine yeşil ışık yakan Ada ekibinin, bu hafta içerisinde Kartal'a istediği bonservis bedelini ileteceği belirtildi. Mali olarak küçülmeye gitmeleri sebebiyle transfere küçük bir bütçe ayıran Siyah-Beyazlılar'ın, düşük bir bedel karşılığında bu transferi noktalamak istediği öğrenildi.