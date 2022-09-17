Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camiada başkanlık seçimine 3 isim girdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir seçimde yer aldı.



ADAYLAR PROJELERİNİ ANLATTI



Divan Kurulu'nda oy kullanma işleminin öncesinde seçimde yer alan 3 aday açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın geleceği adına planlarını anlattı. Oy kullanma işlemi ise 11:55 civarında başladı.



OY KULLANMA İŞLMEDİ BAŞLADI



Yapılan açıklamada oy kullanma işleminin 11:55 civarında başlama sebebi; salonun hazır hale getirilme süreci olarak bildirildi. Beşiktaş'ta Divan Kurulu'ndaki seçimin 17:00 civarında son bulması bekleniyor. Böylece Divan Kurulu'nun yeni başkanı da belirlenmiş olacak.



ADAYLARIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?



Divan Kurulu Başkanı

Tevfik Yamantürk



Asıl Üyeler



Fethi Hinginar

Fikret Kuzucu

Turgay Pirinç

İlhan Gölvan



Yedek Üyeler



Korkut Soydan

Haluk Özgerçek



Divan Kurulu Başkanı

Yalçın Karadeniz



Asıl Üyeler



Feramuz Aşkın

Ziyaeddin Doğan

Levent Kulu

Ersan Aksoylu



Yedek Üyeler



Cemil Cengiz Satar

Osman Yorulmaz



Divan Kurulu Başkanı

Aydoğan Cevahir



Asıl Üyeler



Kamil Berkkan

Onur Gündüz

Adnan Bilek

M. Peyami Büyükdurmuş



Yedek Üyeler



Zafer Murat Çetintaş





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