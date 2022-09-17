Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!

Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda seçim heyecanı ve oy kullanma işlemi başladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yeni başkanını seçiyor!
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17 Eylül 2022 13:45
Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camiada başkanlık seçimine 3 isim girdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir seçimde yer aldı.

ADAYLAR PROJELERİNİ ANLATTI

Divan Kurulu'nda oy kullanma işleminin öncesinde seçimde yer alan 3 aday açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın geleceği adına planlarını anlattı. Oy kullanma işlemi ise 11:55 civarında başladı.

OY KULLANMA İŞLMEDİ BAŞLADI

Yapılan açıklamada oy kullanma işleminin 11:55 civarında başlama sebebi; salonun hazır hale getirilme süreci olarak bildirildi. Beşiktaş'ta Divan Kurulu'ndaki seçimin 17:00 civarında son bulması bekleniyor. Böylece Divan Kurulu'nun yeni başkanı da belirlenmiş olacak.

ADAYLARIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?

Divan Kurulu Başkanı
Tevfik Yamantürk

Asıl Üyeler

Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan

Yedek Üyeler

Korkut Soydan
Haluk Özgerçek

Divan Kurulu Başkanı
Yalçın Karadeniz

Asıl Üyeler

Feramuz Aşkın
Ziyaeddin Doğan
Levent Kulu
Ersan Aksoylu

Yedek Üyeler

Cemil Cengiz Satar
Osman Yorulmaz

Divan Kurulu Başkanı
Aydoğan Cevahir

Asıl Üyeler

Kamil Berkkan
Onur Gündüz
Adnan Bilek
M. Peyami Büyükdurmuş

Yedek Üyeler

Zafer Murat Çetintaş

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