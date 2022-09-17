Beşiktaş Divan Kurulu'nda seçim heyecanı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camiada başkanlık seçimine 3 isim girdi. Mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün dışında Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir seçimde yer aldı.
ADAYLAR PROJELERİNİ ANLATTI
Divan Kurulu'nda oy kullanma işleminin öncesinde seçimde yer alan 3 aday açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın geleceği adına planlarını anlattı. Oy kullanma işlemi ise 11:55 civarında başladı.
OY KULLANMA İŞLMEDİ BAŞLADI
Yapılan açıklamada oy kullanma işleminin 11:55 civarında başlama sebebi; salonun hazır hale getirilme süreci olarak bildirildi. Beşiktaş'ta Divan Kurulu'ndaki seçimin 17:00 civarında son bulması bekleniyor. Böylece Divan Kurulu'nun yeni başkanı da belirlenmiş olacak.
ADAYLARIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?
Divan Kurulu Başkanı
Tevfik Yamantürk
Asıl Üyeler
Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Yedek Üyeler
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek
Divan Kurulu Başkanı
Yalçın Karadeniz
Asıl Üyeler
Feramuz Aşkın
Ziyaeddin Doğan
Levent Kulu
Ersan Aksoylu
Yedek Üyeler
Cemil Cengiz Satar
Osman Yorulmaz
Divan Kurulu Başkanı
Aydoğan Cevahir
Asıl Üyeler
Kamil Berkkan
Onur Gündüz
Adnan Bilek
M. Peyami Büyükdurmuş
Yedek Üyeler
Zafer Murat Çetintaş
ADAYLAR PROJELERİNİ ANLATTI
Divan Kurulu'nda oy kullanma işleminin öncesinde seçimde yer alan 3 aday açıklamalar yaptı ve Beşiktaş'ın geleceği adına planlarını anlattı. Oy kullanma işlemi ise 11:55 civarında başladı.
OY KULLANMA İŞLMEDİ BAŞLADI
Yapılan açıklamada oy kullanma işleminin 11:55 civarında başlama sebebi; salonun hazır hale getirilme süreci olarak bildirildi. Beşiktaş'ta Divan Kurulu'ndaki seçimin 17:00 civarında son bulması bekleniyor. Böylece Divan Kurulu'nun yeni başkanı da belirlenmiş olacak.
ADAYLARIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?
Divan Kurulu Başkanı
Tevfik Yamantürk
Asıl Üyeler
Fethi Hinginar
Fikret Kuzucu
Turgay Pirinç
İlhan Gölvan
Yedek Üyeler
Korkut Soydan
Haluk Özgerçek
Divan Kurulu Başkanı
Yalçın Karadeniz
Asıl Üyeler
Feramuz Aşkın
Ziyaeddin Doğan
Levent Kulu
Ersan Aksoylu
Yedek Üyeler
Cemil Cengiz Satar
Osman Yorulmaz
Divan Kurulu Başkanı
Aydoğan Cevahir
Asıl Üyeler
Kamil Berkkan
Onur Gündüz
Adnan Bilek
M. Peyami Büyükdurmuş
Yedek Üyeler
Zafer Murat Çetintaş
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