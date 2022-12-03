Beşiktaş yeni Atiba'yı Dünya Kupası'nda buldu

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerine transfer edeceği ismi ise Dünya Kupası'nda buldu.
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Kanno, Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine düşünülüyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kanno, 5,5 yıldır Al-Hilal'de forma giyiyor.
Şenol Güneş'in ilgisini çeken 28 yaşındaki futbolcu için deneyimli teknik adam, scout ekibinden bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adımların atılması planlanıyor.
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Kanno, Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine düşünülüyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kanno, 5,5 yıldır Al-Hilal'de forma giyiyor.
Şenol Güneş'in ilgisini çeken 28 yaşındaki futbolcu için deneyimli teknik adam, scout ekibinden bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adımların atılması planlanıyor.
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