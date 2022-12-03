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Beşiktaş yeni Atiba'yı Dünya Kupası'nda buldu

Atiba Hutchinson'ın yerine bir orta saha düşünen Beşiktaş, gözünü Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda dikkat çeken Muhammed Kanno'ya dikti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş yeni Atiba'yı Dünya Kupası'nda buldu
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03 Aralık 2022 12:10
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın yerine transfer edeceği ismi ise Dünya Kupası'nda buldu.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Muhammed Kanno, Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine düşünülüyor. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kanno, 5,5 yıldır Al-Hilal'de forma giyiyor.

Şenol Güneş'in ilgisini çeken 28 yaşındaki futbolcu için deneyimli teknik adam, scout ekibinden bilgi aldı. Önümüzdeki günlerde oyuncu için resmi adımların atılması planlanıyor.

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