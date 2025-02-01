Beşiktaş yedi sezondur Avrupa'da yokları oynuyor

Beşiktaş çok büyük umutlarla başladığı sezonda tarihinin en kötü Avrupa sonuçlarından birine imza attı. Belki de en kötüsü... UEFA Avrupa Ligi'nde değişen formatla birlikte bir üst tura çıkmak için 36 takım arasında ilk 24'te yer almak yeterli olmasına rağmen Beşiktaş bunu başaramadı.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kendi seviyesinin ve değerinin çok altında, takımlara geçilen siyah beyazlılar, 28'inci sırada kalarak Avrupa'ya çok acı bir şekilde veda etti. Beşiktaş böylece Avrupa arenasında önceki altı sezonda olduğu gibi hüsran yaşamış oldu.
AYNI NAKARAT
2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkarak tarih yazan Kartal, ertesi sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg, Malmö ve Genk'in olduğu grubu üçünü bitirerek elendi. 2019-20'de ise Bratislava, Braga ve Wolverhampton'un olduğu grupta sonuncu oldu. 2020-21'de PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi şansını kaçırdı.
Sonraki sezonda Devler Ligi'nde 0 çekerek elendi. Ertesi sezon Avrupa'da olmayan Kartal, geçen sezon da Brugge, Lugano ve Bodo-Glimt'in bulunduğu Konferans Ligi grubunda dört puanla üçüncü olabilmişti.
2018-19 UEFA AVRUPA LİGİ
Grubu üçüncü bitirdi.
2019-20 UEFA AVRUPA LİGİ
Altı maçın beşini kaybetti.
2020-21 ŞAMPİYONLAR LİGİ
Play-Off turunda PAOK'a elendi.
2021-22 ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sıfır çekti.
2022-23 Avrupa'da yok
2023-24 KONFERANS LİGİ
Dört puan toplayabildi.
2024-25 UEFA AVRUPA LİGİ
36 takım arasında 28'inci oldu.
Kendi seviyesinin ve değerinin çok altında, takımlara geçilen siyah beyazlılar, 28'inci sırada kalarak Avrupa'ya çok acı bir şekilde veda etti. Beşiktaş böylece Avrupa arenasında önceki altı sezonda olduğu gibi hüsran yaşamış oldu.
AYNI NAKARAT
2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıkarak tarih yazan Kartal, ertesi sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg, Malmö ve Genk'in olduğu grubu üçünü bitirerek elendi. 2019-20'de ise Bratislava, Braga ve Wolverhampton'un olduğu grupta sonuncu oldu. 2020-21'de PAOK'a elenerek Şampiyonlar Ligi şansını kaçırdı.
Sonraki sezonda Devler Ligi'nde 0 çekerek elendi. Ertesi sezon Avrupa'da olmayan Kartal, geçen sezon da Brugge, Lugano ve Bodo-Glimt'in bulunduğu Konferans Ligi grubunda dört puanla üçüncü olabilmişti.
2018-19 UEFA AVRUPA LİGİ
Grubu üçüncü bitirdi.
2019-20 UEFA AVRUPA LİGİ
Altı maçın beşini kaybetti.
2020-21 ŞAMPİYONLAR LİGİ
Play-Off turunda PAOK'a elendi.
2021-22 ŞAMPİYONLAR LİGİ
Sıfır çekti.
2022-23 Avrupa'da yok
2023-24 KONFERANS LİGİ
Dört puan toplayabildi.
2024-25 UEFA AVRUPA LİGİ
36 takım arasında 28'inci oldu.