Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz'dan gol dersleri!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, takımdaki forvet oyuncularına özel olarak gol dersleri vermeye başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz'dan gol dersleri!
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06 Ağustos 2023 09:53
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz, takımdaki forvet oyuncularına özel olarak gol dersleri verirken forvetlerin Yılmaz'a karşı olan tavırları eğlenceli anlara sebep oluyor.

Eski gol kralı olan yardımcı antrenör Burak Yılmaz, forvet oyuncuları ile özel olarak ilgileniyor.

Yılmaz'ın, Tirana maçı öncesi Aboubakar'a, yaptırdığı çalışmada topların gelişine vurma tekniği üstünde durduğu, oyuncunun ise böyle bir pozisyonda attığı golün ardından sevincini Burak'a sarılarak paylaşması dikkat çekmişti.

Bu özel görüntünün ardındaki gerçeğin idmandaki çalışma olması öne çıktı.

 

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