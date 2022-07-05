Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı

Beşiktaş, Wout Weghorst'un transfer detaylarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş, Wout Weghorst'u açıkladı
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05 Temmuz 2022 20:03
Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Wout Weghorst transferini resmiyete kavuşturdu.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcüyü kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş, Weghorst için Burnley'e kiralama bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 06.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Burnley FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.800.000 Avro garanti ücret ve ayrıca net 200.000 Avro Performans Primi Şirketimiz tarafından ödenecektir. "

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