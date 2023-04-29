Beşiktaş, Wolfsburg'un yıldızına göz koydu

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken sürpriz bir futbolcuyu takibe aldı.ESPN'de yer alan habere göre, Wolfsburg'ta forma giyen Paulo Otavio, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle ardından Alman ekibinden ayrılacak.28 yaşındaki sol bek oyuncusu ile ilgilenen takımlardan biri olarak Beşiktaş da gösterildi. Öte yandan Otavio'yu Sao Paulo, Union Berlin, Mallorca, Burnley ve Al Sadd'ın da takip ettiği kaydedildi.Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'ta forma giyen Paulo Otavio, bu sezon Alman ekibi ile 27 resmi karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli sol bek, söz konusu maçlarda 5 kez asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin olarak gösteriliyor.