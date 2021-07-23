Beşiktaş, Willian Jose'den destek istedi!

Santrfor konusunda alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan yönetim, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.



Brezilyalı futbolcuya da senelik 1.8 milyon euro öneren Kartal, teklifini 2 milyon euro'ya yükseltmişti. Temaslar yoğunlaşırken, İspanyol ekibini ikna etmek adına Jose de devreye girdi.



Yönetim, tecrübeli oyuncudan, Sociedad'ın bonservis konusunda indirime gitmesini ve 3 milyon euro'yu kabul etmelerinde ısrarcı olmasını istedi. Beşiktaş artık hem İspanyol temsilcisinden hem de Jose'den haber bekliyor.



