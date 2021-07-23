Beşiktaş, Willian Jose'den destek istedi!

Beşiktaş Yönetimi, Willian Jose'den Real Sociedad'ı bonservis konusunda ikna etmek için destek bekliyor.

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Beşiktaş, Willian Jose'den destek istedi!
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23 Temmuz 2021 11:08
Santrfor konusunda alternatif isimlerle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi gözüne kestirmişti. 29 yaşındaki futbolcu için maliyet araştırması yapan yönetim, 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Brezilyalı futbolcuya da senelik 1.8 milyon euro öneren Kartal, teklifini 2 milyon euro'ya yükseltmişti. Temaslar yoğunlaşırken, İspanyol ekibini ikna etmek adına Jose de devreye girdi.

Yönetim, tecrübeli oyuncudan, Sociedad'ın bonservis konusunda indirime gitmesini ve 3 milyon euro'yu kabul etmelerinde ısrarcı olmasını istedi. Beşiktaş artık hem İspanyol temsilcisinden hem de Jose'den haber bekliyor.


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