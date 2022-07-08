Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Bundesliga'ya geri dönen Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtı belli oldu.



BEŞİKTAŞ - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?



Werder Bremen, Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in de eski takımı. Beşiktaş - Werder Bremen maçı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve karşılaşma D Smart'tan naklen yayınlanacak. Ayrıca maç önü, maç esnası ve sonrasındaki tüm gelişmeler Sporx'te olacak.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇINDAKİ RAKİPLERİ



Beşiktaş, Avusturya kampında 3, İspanya kampında 2 ve İstanbul'da 1 hazırlık maçı oynayacak. Siyah-beyazlılar, 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde, 20-27 Temmuz tarihleri arasında ise İspanya'nın Alicante şehrinde kampta olacak.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI



9 Temmuz Cumartesi



16.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)



12 Temmuz Salı



16.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)



15 Temmuz Cuma



18.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)



23 Temmuz Cumartesi



19.00 Beşiktaş-Wolverhampton Wanderers (Estadio Camilo Cano La Nucia)



26 Temmuz Salı



19.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)



30 Temmuz Cumartesi



19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)





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