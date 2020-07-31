Beşiktaş Welinton'u takasla bitiriyor

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan Welinton'un transferi sürpriz bir takasla bitirmeye yaklaştığı kaydedildi.



TRTSpor'un haberine göre Beşiktaş'ın Welinton'un transferi karşılığında geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy'u bonservisiyle göndererek imzaları atma aşamasına geldiği iddia edildi. Brezilyalı savunmacının transferinin bitirilmesi için Alanyaspor'un Fatih Aksoy'u istemesi üzerine bu transfer için Beşiktaş'ın ikna olduğu kaydedildi.



Öte yandan iddialara göre Welinton ile 3 yıllığına anlaşan Beşiktaş'ın oyuncuya ise yıllık 850 bin euro ödeyecek.



31 yaşındaki Welinton Souza Silva, Alanyaspor formasıyla bu sezon 27 maçta forma giymiş ve 3 gol kaydetmişti. Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren Fatih Aksoy 30 maçta forma giymişti.



