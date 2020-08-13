Beşiktaş, Welinton'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, transfer sezonunu N'Sakala'ya imza attırarak açtı. Siyah-Beyazlılar bir diğer transfer hedefi Welinton'u da kadrosuna kattı.



Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği deneyimli stoper, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Welinton, Beşiktaş'tan yıllık 800 bin euro garanti ücret alacak.



Beşiktaş yöneticileri Erdal Torunoğulları ve Ali Naibi'nin yaptığı görüşmelerin ardından Alanyaspor ile anlaşma sağlandı.



31 yaşındaki stoper, geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile 27 resmi maça çıktı. Welinton, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.



N'SAKALA TESİSLERDEN PAYLAŞTI



Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transferi için anlaşmaya vardığı Welinton, Nevzat Demir Tesisleri'ne geçti. N'Sakala, takım arkadaşı ile videoyu paylaşarak transferi duyurdu. Welinton ise, Beşiktaş resmi açıklamayı yapmadığından, 'Henüz transfer gitmedi" ifadelesini kullandı.



N'Sakala: "Welinton artık Kara Kartal."

Welinton: "Henüz değil."

N'Sakala: "Birlikte uçacağız."



