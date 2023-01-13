Beşiktaş, Weghorst'un sözleşmesini feshetti

Beşiktaş Kulübü, Manchester United'a transfer olacak Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.



Siyah-beyazlılar, Hollandalı golcünün bonservisine sahip olan Burnley'in 2 milyon 825 bin euro ödediğini ve kontratın feshedildiğini duyurdu.



Kısa bir süre önce transferi için İngiltere'ye giden 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Manchester United'a imza atacak.



MANCHESTER'DAN AÇIKLAMA



Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Wout Weghorst ile ilgili konuştu. Ten Hag, City derbisi öncesi yaptığı basın toplantısında transferin bitme aşamasında olduğunu söyledi.



Hag, "Transfere çok yaklaştık ama Manchester City maçında sahada olamayacak." dedi.



Hollandalı futbolcu, siyah beyazlı formayı sadece 18 resmi maçta giymesine karşın 9 gol, 3 asist gibi dikkat çeken bir grafik sergiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ