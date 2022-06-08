Beşiktaş, Weghorst'un kararını bekliyor

Golcü transferini Avusturya kampına yetiştirmek için gece gündüz çalışan Beşiktaş'ta, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Weghorst baskısı devam ediyor.



Kulübü Burnley ile her konuda anlaşan Beşiktaş Yönetimi'nin ikna etmeye çalıştığı tecrübeli golcü için son bir hamle daha yapılacak. Siyah-beyazlıların dışındaki tekliflere de henüz yanıt vermeyen Weghorst'u hem maddi hem de manevi anlamda ikna etmeye çalışacak olan yönetim, bu oyuncunun menajeriyle birkaç gün içerisinde bir araya gelecek.



AKSİ DURUMDA ROTA SORLOTH



Taraftarın kendisini çok istediği yönünde de Hollandalı oyuncuyu ikna etmeye hazırlanan yönetim, aksi durumda Sörloth seçeneğine eskisinden daha güçlü dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda da İspanya Ligi'nde kalmaya sıcak bakan ve La Liga'dan gelecek teklifleri bekleyen Norveçli golcü ile temaslarını tamamen kesmeyen yönetim, Weghorst'un vereceği cevaba göre yeni bir strateji belirleyecek.



Öte yandan Cenk Tosun ile de görüşmelerini sürdüren siyah - beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçiren Umut Bozok'u da ciddi derecede listesine aldığı bildirildi.



