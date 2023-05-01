Beşiktaş, Vodafone Park'ta derbi vermiyor

Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek serisini sürdürdü.



Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.



Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.



Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ