Beşiktaş, Vodafone Park'ta derbi vermiyor

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı hiçbir derbi maçını kaybetmeme serisini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş, Vodafone Park'ta derbi vermiyor
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01 Mayıs 2023 00:58
Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek serisini sürdürdü.

Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

 

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