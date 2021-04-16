Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımından 7 transfer

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 7 futbolcu ekledi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımından 7 transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 16:30
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, kadrosuna 7 futbolcu dahil etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncular Berna Yeniçeri, Eylül Tekten, Seda Nur İncik, Melike Öztürk, Duygu Yılmaz, Elifenur Karabulut ve Kader Hançar ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet edeceklerine inandığımız yeni sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldiniz der, başarılar dileriz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.