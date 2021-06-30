Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.
Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.