Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Vodafone, İranlı kaleci Yaktaei'yi kadrosuna kattı
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30 Haziran 2021 20:39
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yektaei'yi transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki file bekçisinin kadroya katıldığı bildirildi. Ülkesinde birçok takımda forma giyen Yektaei'nin, A Milli ve Genç Milli Takımlar seviyesinde 31 müsabakada oynadığı belirtildi.

Açıklamada, "Maryam Yektaei'ye 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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