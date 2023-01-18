Beşiktaş Vodafone, Dudullu'yu farklı geçti

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Dudulluspor engelini 4-0'lık skorla aştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Vodafone, Dudullu'yu farklı geçti
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18 Ocak 2023 17:52
Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Dudulluspor ile karşılaştı. Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Sibel, Duman, Esra Manya, Sevgi Çınar ve Mesut Alayont kaydetti.

Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 20'ye yükseltti. Dudulluspor ise 5 puanda kaldı.

Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Dudulluspor ise evinde Onvo Hatayspor'u ağırlayacak.

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