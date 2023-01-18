Beşiktaş Vodafone, Dudullu'yu farklı geçti

Beşiktaş Vodafone, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Dudulluspor ile karşılaştı. Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Sibel, Duman, Esra Manya, Sevgi Çınar ve Mesut Alayont kaydetti.
Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 20'ye yükseltti. Dudulluspor ise 5 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Dudulluspor ise evinde Onvo Hatayspor'u ağırlayacak.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Sibel, Duman, Esra Manya, Sevgi Çınar ve Mesut Alayont kaydetti.
Siyah beyazlılar, bu sonucun ardından puanını 20'ye yükseltti. Dudulluspor ise 5 puanda kaldı.
Beşiktaş, gelecek hafta Fatih Vatanspor'a konuk olacak. Dudulluspor ise evinde Onvo Hatayspor'u ağırlayacak.
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