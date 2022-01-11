Beşiktaş Vodafone'da 4 pozitif vaka daha

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Vodafone Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testi hakkında bilgilendirme yaptı.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:
Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kireçburnu ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir antrenörümüz ile üç sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan antrenörümüz ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller
doğrultusunda başlanmıştır.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:
Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kireçburnu ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde bir antrenörümüz ile üç sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan antrenörümüz ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller
doğrultusunda başlanmıştır.