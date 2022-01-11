Beşiktaş Vodafone'da 4 pozitif vaka daha

Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Vodafone Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testi hakkında bilgilendirmede bulundu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş Vodafone'da 4 pozitif vaka daha
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11 Ocak 2022 12:40
Beşiktaş Kulübü, Beşiktaş Vodafone Takımı'na uygulanan Covid-19 PCR testi hakkında bilgilendirme yaptı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama:

Beşiktaş Vodafone Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Kireçburnu ile oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde bir antrenörümüz ile üç sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan antrenörümüz ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller
doğrultusunda başlanmıştır.

 


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