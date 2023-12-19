Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın alternatifini buldu

Beşiktaş kadro dışı bıraktığı Vincent Aboubakar'ın alternatifi olarak Leipzig forması giyen Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın alternatifini buldu
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19 Aralık 2023 07:56
Ara transfer döneminde Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlayan Beşiktaş, golcü arayışlarına başladı. Bu gelişmenin ardından dünya yıldızı bir ismin Beşiktaş'a kiralık olarak önerildiği öğrenildi.

Arap yarımadasından gelen teklifleri şimdiden değerlendirmeye alan Kamerunlu golcünün yerini doldurmak için de yönetim şimdiden düğmeye bastı.

İLK ADAY WERNER

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetime, menajerler aracılığıyla Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig'in formasını giyen Timo Werner önerildi. Yönetimin, tecrübeli oyuncuyu değerlendirmeye aldığı bildirildi.

RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, 2017 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşma sırasında o dönemki adıyla Vodafone Park'taki tezahürat ve ıslıkların gürültüsüne dayanamayarak oyundan çıkmıştı. Karşılaşmanın ilk dakikalarında yedek kulübesinden kulak tıkacı isteyen Werner, bir süre tıkaçla sahada yer alsa da gürültüye dayanamadı 32. dakikada oyundan çıkmak istediğini belirterek yerini Klostermann'a bıraktı.

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon RB Leipzig formasıyla 14 resmi maça çıkan Timo Werner bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı. 

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