Kamerunlu forvet, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giymişti.



1.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEDİ





Sakatlık iddiaları ile gündeme gelen 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin Euro önermişti. Aboubakar ile de prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlı idareciler, gerekirse imzayı son haftaya bırakacak ve bir süre bekleyecek. Mali sıkıntılar nedeniyle forvet hattı için parasal tavizler vermek istemeyen yönetim biraz da Larin'in iyi performansı nedeniyle bu konuda acele etmeyecek

Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile görÜşmelere başladı. TRT Spor'un haberine göre; yıldız oyuncunun sağlık raporları istendi.