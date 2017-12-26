Beşiktaş Vida'yı açıklarken Cenk Tosun sinyalini verdi

İLGİLİ VİDEO

transferini de yaz aylarında olduğu gibi "" videosuyla açıklarken, videoda bir detay dikkatleri çekti.Siyah-beyazlı ekipte daha önce açıklanan transferlerdeki video konseptinden farklı olarak, bu sefer "" çağrısını son transfer yapmadı.Beşiktaş'ta son dönemde İngiltere'den ciddi bir teklif aldığı ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Cenk Tosun,'ya çağrı yapan isim oldu.Beşiktaş bu hamlesiyle, Cenk Tosun'un da takımda kalacağının sinyalini vermiş oldu.