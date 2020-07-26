Beşiktaş, Vida - Marcelo takası için görüşüyor

Savunma hattında değişiklik yapmak isteyen Beşiktaş'ta Vida - Marcelo takası gündeme geldi.

Beşiktaş, Vida - Marcelo takası için görüşüyor
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26 Temmuz 2020 14:21
Savunma hattında değişiklik yapmak isteyen Beşiktaş, Vida'yı elinden çıkarmak istiyor.

Haber Global'den Sercan Dikme'nin özel haberine göre; Yıllık 3.5 Milyon Euro kazanan Vida'ya Lyon da talip oldu. Lyon ile transfer görüşmelerine başlayan Beşiktaş'ta, hedef eski futbolcusu Marcelo'yu kadroya katmak.

MARCELO'YU İSTEDİLER

Lyon'un Vida için bonservis ücreti ödememek istememesi üzerine siyah beyazlı yetkililer Vida-Marcelo takasını teklif olarak Lyon kulübüne sundu.

Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Lyon ve Vida arasındaki görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Vida-Marcelo takası gerçekleşebilir.



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