Beşiktaş, Vida için son teklifleri bekliyor!

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İngiltere'de transferin bitmesine 2 gün kala Liverpool ve Wolverhampton daiçin girişimlerini sürdürüyor. Hırvat stoperi yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmak isteyenbu kulüplerin yapacağı son hamleleri bekliyor.Vida'nın gitmesi halinde yapacağı transfere kaynak yaratacak olan siyah-beyazlı kulüp, aksi durumda transfer stratejisini tamamen değiştirecek.Liverpool'dan sözlü olarak bonuslarla birlikte 25 milyon Euro'ya yakın teklif alan yönetimin, bu konudaki son kararını bugün vermesi bekleniyor. Vida'yı bu sene de kadroda tutma ihtimalini düşünen Beşiktaş Yönetimi, rakamın biraz daha yukarı çekilmesini isteyecek.Liverpool ve Wolverhampton ile yapılan görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını kestiremeyen yönetim, Hırvat oyuncunun kalması durumunda, rotasını İngiltere dışındaki ülkelere çevirecek.